El Govern imposarà la paritat obligatòria als Consells d'Administració

El Govern segueix compromès amb les polítiques feministes. En un fòrum organitzat per la consultora PwC, Carmen Calvo, vicepresidenta i ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, ha assegurat que el Govern vol que els consells d'administració siguin obligatòriament paritaris a partir de 2023.





"Altres països d'Europa van més ràpids i prenen decisions obligatòries perquè la presència d'homes i dones en els seus consells d'administració es compleixi", ha argumentat Calvo.





El passat mes de març, el Grup Socialista al Congrés dels Diputats va registrar la 'Proposició de Llei per garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació', que proposa que, en els quatre primers anys d'aplicació, entrin en vigor quotes obligatòries de participació de les dones en els comitès i consells de direcció.





"Hem pres una decisió, en una llei que està ja registrada a la Cambra, d'obligar també a casa nostra a les societats i empreses mercantils a la presència equilibrada d'homes i dones", ha explicat Calvo, alhora que ha afegit que " està a la pista de sortida del debat polític al Congrés dels Diputats ".





"Si unim forces, tenim una norma que l'obligarà. Està registrada", ha insistit la titular d'Igualtat, que ha demanat la "complicitat" dels homes i de totes les dones, fins i tot de diferents posicions ideològiques, per aconseguir aquest "compromís ".





Per a la ministra Carmen Calvo, "no hi ha una altra manera d'introduir i forçar la igualtat i aportar el punt de vista i experiència de les dones que estant en els punts de poder". En aquest sentit, ha insistit que "si la pobresa aquesta feminitzada, l'única manera d'acabar amb això és feminitzar el poder i, en aquest cas, no el poder polític sinó els que estan en l'àmbit del mercat, l'economia i les grans empreses ".





XIFRES





Entre 2007 i 2017, el percentatge de dones en els consells d'administració de les empreses de l'Ibex 35 va créixer del 6% al 22%, enfront del 30% que es recull en el Codi de Bon Govern de la CNMV, i el llindar del 40 % que fixa la Comissió Europea.





Segons les xifres recollides en la segona edició del programa Women to Watch de PwC, la presència de dones en els òrgans de govern de companyies espanyoles és inferior a la que existeix en països com Suècia, que compta amb un 36% de conselleres, França ( 38%), Itàlia (33%) o Alemanya (27%).