Operació policial contra tres narcopisos al Raval

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona estan realitzant el matí d'aquest divendres un operatiu contra el tràfic de drogues a narcopisos del barri del Raval, ha informat la policia catalana.





Es tracta d'un dispositiu conjunt en tres domicilis que suposadament funcionaven com a punt de venda de droga, dos d'ells al carrer Sant Vicenç.





Aquest dijous, en altres dispositiu conjunt entre Mossos i Urbana, van ser detingudes 13 persones en una batuda en quatre clubs cannàbics del Gòtic i el Raval de Barcelona, per presumptament captar turistes a la Rambla per portar-los fins als clubs per vendre'ls marihuana.





(S'AMPLIARÀ INFORMACIÓ)