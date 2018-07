El PDeCat registra JxCat com a partit polític una setmana abans del seu congrés

La direcció del PDeCat ha registrat com a partit polític les sigles Junts per Catalunya (JxCat), una setmana abans del congrés que ha de servir per fixar la línia política de la formació independentista.





Ara mateix, l'antiga CDC és la propietària de la marca electoral amb què l'expresident Puigdemont va concórrer a les eleccions autonòmiques del passat desembre.





Aquest registre es realitza en paral·lel a la petició d'algunes veus de l'organització que proposen superar l'antiga estructura convergent i consolidar el Moviment 1 d'Octubre, un partit polític que es va inscriure en el Registre del Ministeri d'Interior el passat 14 de maig.