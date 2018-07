Els presos sobiranistes demanaran la seva llibertat al Suprem després de descartar Alemanya la rebel·lió

Les defenses dels polítics sobiranistes a la presó demanaran al Tribunal Suprem la posada en llibertat dels seus clients després de la decisió del tribunal alemany, que va descartar lliurar a l'expresident Carles Puigdemont per rebel·lió.





Així ho han explicat en una roda de premsa conjunta els advocats Xavier Melero (Joaquim Forn), Marina Roig (Jordi Cuixart), Jordi Pina (Jordi Turull, Jordi Sànchez i Josep Rull), Andreu Van den Eynde (Oriol Junqueras i Raül Romeva) , Mariano Bergés (Dolors Bassa) i Olga Arderiu (Carme Forcadell).





Així mateix, Jordi Pina ha explicat que al migdia ha presentat recurs de reforma i subsidiari d'apel·lació davant el jutge Llarena contra la suspensió dels càrrecs electes i que en breu faran el mateix els altres advocats d'electes -Jaume Alonso-Cuevillas i Van den Eynde -.





Van Den Eynde ha valorat que després d'analitzar la resposta del tribunal regional alemany sobre Puigdemont tots han coincidit: "No hi ha cap probabilitat que això acabi en una condemna per rebel·lió".





Els advocats han explicat que presentaran sengles recursos contra la presó provisional la setmana que ve de manera coordinada per tenir més força i en un moment processal en què el sumari s'ha conclòs.





"No han comès cap delicte que justifiqui que estiguin a la presó", ha assegurat Marina Roig.





Van den Eynde ha valorat que la decisió del Tribunal de Schleswig-Holstein de permetre l'extradició d'Puigdemont només per malversació i descartant la rebel·lió no té una repercussió directa en els seus procediments però "hauria de moure a la reflexió".





Per Olga Arderiu, la decisió alemanya "seria una bona oportunitat per rebaixar els plantejaments" per part de la Fiscalia, tot i que rebutgen també el tipus penal de conspiració a la rebel·lió.





"AQUESTA PORTA QUE ENS OBRE ALEMANYA"





La resposta que doni ara el Suprem, per l'advocat de Junqueras i Romeva, pot ajudar a resoldre dos problemes i suposaria un "win-win": acabar amb la situació injusta dels presos i alhora retornar el prestigi a les institucions judicials espanyoles fent un ús de la presó preventiva més prudent, en les seves paraules.





"Aquesta porta que ens obre Alemanya hauria de fer reflexionar a que el més raonable és que els presos fossin a casa", ha expressat Pina.





En preguntar pel judici i la possible lliurament de Puigdemont només per un delicte de malversació, Pina ha considerat un "problema molt greu" que pugui seure a la banqueta un líder a qui li demanen cinc anys, en al·lusió a Puigdemont, i altres acusats amb penes de més de 20 anys.