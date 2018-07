Sandro Rosell serà traslladat a una presó catalana

L'expresident del FC Barcelona, Sandro Rosell, serà traslladat a des de Soto del Real una presó catalana.





Així ho ha acordat la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, segons ha avançat la Cadena Ser.





Rosell està en presó preventiva des del passat 25 d'abril de 2017, acusat de blanquejar gairebé 15 milions d'euros en la venda de drets d'imatge de la selecció brasilera de futbol a una societat amb seu a Qatar.





FRAU A HISENDA





A més, la Fiscalia acusa Rosell d'haver defraudat 229 milions d'euros a Hisenda durant l'exercici fiscal de 2012.





El jutjat ha admès a tràmit una querella de la Fiscalia de Barcelona, que atribueix a Rosell haver fet servir l'empresa TOC, de la qual ell era administrador únic, per obtenir rendes que no va declarar en el seu autoliquidació de l'Irpf per un total de 352.382 euros.





Amb aquest mecanisme, l'expresident del Barcelona suposadament ocultava part de la retribució que rebia pels seus serveis professionals.