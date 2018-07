Una victòria històrica de l'esquerra: Eleccions Mèxic 2018

Diumenge primer de juliol es van dur a terme les eleccions federals a Mèxic, on es va triar al president per al sexenni 2018-2024. Mèxic és la segona economia més gran d'Amèrica Llatina i el Carib (ALyC). A més es van triar 500 diputats, 128 senadors, més autoritats comunals i locals. Aquestes han estat les eleccions més importants, no tan sols del Mèxic de la segona meitat del segle XX, sinó també en el corregut de l'actual segle XXI, tal com ho analitzarem més endavant.





CONTEXT D'ELECCIONS





La campanya electoral va estar sota un escenari de violència inusitat. A la data de l'elecció van haver prop 130 assassinats polítics, de postulants als més diversos càrrecs d'elecció popular. La violència política i criminal es va apoderar de bona part d'aquest procés, on el narcotràfic i els cartells van ser els responsables d'aquesta inseguretat que va patir la societat mexicana.





La corrupció desfermada a nivell del govern federal, dels governs estatals, els municipis i dels partits polítics, particularment el Partit Revolucionari Institucional (PRI) i el Partit d'Acció Nacional (PAN), va impregnar l'ambient electoral 2018. El baix creixement econòmic , la creixent desigualtat i els alts nivells de pobresa van ser altres dels tòpics temàtics d'aquesta contesa electoral.





El sexenni del president Enrique Peña Nieto del PRI (2012-2018), en res es va diferenciar dels dos governs del PAN (2000-2012, els governs de Fox i Calderón respectivament), pel que fa a les directrius de la política econòmica, eminentment neoliberal, i la seva feble política exterior en relació a Trump, van completar el quadre soci polític i internacional, previ a les eleccions.





Davant d'aquest escenari la societat civil i especialment la joventut que va entrar de ple a participar en les eleccions, va expressar el seu afartament polític amb aquesta elit política i empresarial com mai s'havia expressat en eleccions anteriors.





ELS RESULTATS





El padró electoral mexicà voreja els 89 milions d'habilitats per votar. En aquestes eleccions del primer de juliol van votar al voltant de 50 milions, el que dóna un 63% de participació electoral que segons els responsables de l'Institut Nacional Electoral de Mèxic (INE) és una molt bona participació ciutadana per a aquestes eleccions generals.





Els resultats lliuren un contundent triomf a AMLO, reconegut aviat pels altres candidats i per totes les forces polítiques mexicanes.





López Obrador ha rebut els més diversos salutacions internacionals de caps d'Estat de la regió i europeus. Fins i tot, l'actual president Peña Nieto va rebre aquest passat dimarts 3 de juliol el flamant nou president al palau de govern, 'Los Pinos'.





Els resultats en termes percentuals, són els següents:





Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de la Coalició Junts Farem Història, que la integren el Moviment de Regeneració Nacional (BRUNA), recolzat pel Partit dels Treballadors (PT) i el Partit Trobada Social (PES), partit de centre dreta està entre el 53,6% al 53,9%; Ricardo Anaya, recolzat pel PAN, partit de centre dreta, el PRD, partit d'esquerra i el Moviment Ciutadans, que van conformar la coalició Per Mèxic al capdavant, es situóentre el 22,5% al 22,8%; José Antonio Meade, candidat del PRI, del Partit Verd Ecologista de Mèxic (PVEM) i Nova Aliança (NA), amb la seva agrupació 'Todos por México'

, va estar entre el 16% al 16,03%, i finalment; Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, candidat independent aconsegueix un 5,2% dels vots emesos.





L'ESQUERRA AL GOVERN





Aquest ha estat un triomf històric d'un candidat ben atípic de l'esquerra mexicana, un candidat que rescata el sentir mexicà més profund, d'aquest Mèxic marginat del procés globalitzador neoliberal, aquest Mèxic discriminat, explotat i oblidat pels partits tradicionals.





López Obrador ha estat el dirigent polític d'una esquerra que se sent reivindicant en el bon sentit del concepte, la nació i la reivindicació històrica de la revolució mexicana.





AMLO, el polític de la intempèrie, tal com ho tipifica Héctor Aguilar Camin, en aquesta, la seva tercera candidatura presidencial, aconsegueix fer història per aquesta esquerra mexicana molt nacional.





En aquesta elecció, a més de la presidència, la Coalició política d'AMLO, 'Juntos Haremos Historia', aconsegueix una contundent victòria a la Cambra de Diputats, en on de 500 diputats a triar-se, 218 són d'aquesta coalició; al Senat, de 128 senadors, aquesta coalició obté 52 senadors.





S'imposa en 252 alcaldies i 5 governacions estatals, sent una de les més importants, la de la Ciutat de Mèxic, on és una dona la vencedora d'aquesta contesa, Claudia Sheinbaum, que serà la primera dona alcaldessa d'aquesta ciutat.





Estem davant d'un triomf inapel·lable en tota la seva línia. La nit del triomf, a la plaça del Zócalo, la mateixa plaça on el 2006, López Obrador va acampar durant 48 dies en protesta al frau electoral que el va privar de la presidència, aquesta vegada amb el 53,9% dels vots, sota conceptes simples com: No mentir, No robar i No trair al poble, captivava als seus seguidors i als més de 30 milions d'mexicà @ s que van votar per ell.





El trànsit del govern de Peña Nieto al de López Obrador s'ha iniciat. És cert, el termini de lliurament de la primera magistratura és molt llarg, acabat, el primer de desembre, López Obrador serà investit com el nou president, però, AMLO ja ha iniciat el seu treball com a futur president de la nació. Caldrà esperar, que tot transcorri pacíficament, i deixin que el president electe, constitueixi el seu elenc amb el qual governarà en el sexenni 2018-2024.





COLOFÓ





Aquest procés electoral va evidenciar una gran desastre política per al partit que per més de 77 anys va governar el país, el PRI, però també va significar una derrota política electoral per al PAN.





El bipartidisme, predominant en la política mexicana de les últimes dècades és derrotat per una tercera força política, la de 'Juntos Haremos Historia' amb el seu partit predominant, MORENA que entra impetuosament en la política mexicana.