L'oposició posa contra les cordes a Colau per la situació pressupostària del consistori

Grups de l'oposició han demanat aquest divendres al Govern d'Ada Colau convocar un ple extraordinari perquè expliqui la situació pressupostària de l'Ajuntament, per una caiguda d'ingressos i per la possibilitat que hagi de fer retallades.





Per la seva banda, l'executiu municipal nega que vagi a aprovar cap retallada i assegura que promou reajustaments i reprogramacions que són habituals.





El líder municipal d'ERC, Alfred Bosch, ha estat el primer a exigir un ple extraordinari, cosa que també ha demanat el president del grup del PP, Alberto Fernández, i que donen suport el del PSC, Jaume Collboni, i el del PDeCAT, l'exalcalde Xavier Trias, mentre que Cs ho està valorant.





Bosch ha criticat la "mala gestió del Govern municipal", que representa un cas greu de desgavell econòmic i ocultació de la realitat.





Per la seva banda, l'exalcalde Trias ha retret a Colau no haver donat explicacions clares, per la qual cosa demana que convoqui una junta de portaveus -encara que també dóna suport al ple extraordinari-.





"Vaig estar quatre anys sense retallar res amb la situació econòmica més difícil, en plena crisi, i ara que hi ha creixement econòmic ens trobem amb que l'Ajuntament fa retallades per errors en la previsió d'ingressos", ha asseverat Trias.





Collboni ha destacat que confiava que Colau donaria explicacions aquest divendres, en lloc que ho fes Pisarello, i ha advertit: "Barcelona no es mereix un Govern amb tanta incompetència que dilapidi la solvència" de l'Ajuntament, i ha parlat d'una hipotètica retallada del 5% en despesa social a partir de setembre.





Sobre la possibilitat de celebrar un ple extraordinari, ha assegurat que des del PSC donaran suport a qualsevol iniciativa "que vagi en el sentit que el Govern digui la veritat i que Colau doni la cara" i expliqui la situació a l'oposició ia la ciutadania.





"COLAU MANSTISORESS"





El líder municipal del PP ha demanat un ple extraordinari municipal per abordar l'estat de la liquidació del pressupost a 30 de juny: "Colau no només trenca tot el que toca, sinó que a més està tirant la 'Casa Gran' per la finestra amb una pèssima gestió econòmica".





"És hora que els barris es revoltin contra aquella alcaldessa que va dir que els anava a defensar i ara es converteix en Colau 'mans tisoress", ha subratllat Fernández.





La líder de Cs a l'Ajuntament, Carina Mejías, ha exigit a l'alcaldessa aclarir la situació dels comptes, i ha sostingut: "Si la situació de les arques municipals obliga a aplicar retallades que afecten futures inversions, Colau ha d'assumir responsabilitats" .