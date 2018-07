Els jubilats més vulnerables estaran exempts del copagament farmacèutic

Els jubilats més vulnerales, exempts del copagament (Europa Press)





El Consell de Ministres ha adoptat aquest divendres, a petició del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, el compromís del Govern per eliminar el copagament farmacèutic als jubilats en situació més vulnerable.





Així ho ha anunciat en la roda de premsa posterior al Consell la ministra d'Educació i portaveu de l'executiu presidit per Pedro Sánchez, Isabel Celáa, que ha recordat que es tracta d'una mesura amb la qual es retorna un altre dels drets arrabassats a la ciutadania per les "retallades" realitzades pel Govern de Mariano Rajoy.





"El copagament ha provocat un increment de l'abandó o no inici de tractaments en la població de rendes més baixes. Un 4,7 per cent dels espanyols ha admès que no pot pagar els seus medicaments prescrits i això ha fet no mantenir sota control malalties com la hipertensió, hipercolesterolèmia i diabetis", ha detallat Celáa.