Luis Miguel amaga les seves arrels espanyoles per la mala relació amb el seu pare

El cantant Luis Miguel (Europa Press)





Luis Miguel va tornar a actuar el passat 11 de juliol a Andalusia. Nascut a Puerto Rico el 1970 i nacionalitzat mexicà el 1991, el cantant evita qualsevol referència al seu passat relacionat amb Espanya i, sobretot, al seu pare, Luisito Rey.

MÉS INFORMACIÓ Luis Miguel provoca furors al Sant Jordi





No es tracta d'un caprici sinó del rancor que li segueix guardant al seu progenitor, que va treballar com el seu representant.





Aquest 2018, Luis Miguel ha ressuscitat amb l'èxit de la seva sèrie biogràfica -emesa per Netflix i l'últim capítol es transmet aquest dilluns-. Així, ha concretat una llarga gira per diversos països i conquerit amb, 21 discos, el Top100 d'iTunes a Mèxic. No obstant això, amb la glòria també han tornat aquestes ferides del passat que es vinculen a la desaparició de la seva mare Marcela Basteri, el 1986 (que, segons algunes teories, podria haver residit a Canàries), i la complexa relació amb el seu pare.





Un cop emancipat, Luis Miguel va aconseguir controlar la seva activitat mantenint-se lluny d'Espanya. Encara que això ho obligués també a evitar la seva família paterna. Fins i tot als seus avis, a qui els va treure la custòdia del seu germà Sergi, després de la mort del seu pare.





La història de Luis Miguel a Europa es remunta a la seva infància. Perquè, quan l'artista tenia dos anys, la seva família es va traslladar temporalment fins a Cadis, on va néixer el seu germà Alejandro.





Així mateix, el clan dels Gallego va tornar a la mateixa província quatre anys després, però aquesta vegada, per més temps. Durant 1976 i 1981, Luis Miguel i el seu germà Alex, van viure amb els seus avis Rafael i Matilde al municipi de San Fernando, mentre els seus pares viatjaven a temps complet. Allà, l'ídol va assistir al col·legi Sagrat Cor, on encara es conserva el record del seu baix rendiment i aquelles notes tan dolentes que van motivar que, molt de temps després, un fan intentés vendre un butlletí d'avaluació del seu quart any d'EGB, al que suspèn llengua i matemàtiques.





D'altra banda, el pis en què va viure el cantant es conserva pràcticament intacte. En 2017, la porta es va obrir per primera vegada en 10 anys, quan un equip de la cadena televisiva Telemundo -responsable, al costat de Netflix, de Luis Miguel: la sèrie- va viatjar a Cadis per amarar-se de la vida de l'artista. A l'interior de l'habitatge, els periodistes es van trobar amb nombroses joguines i peces de l'artista. Encara que el que més va cridar l'atenció va ser el deteriorament de la propietat de la qual ningú s'encarrega. Malgrat això, la negligència d'aquesta no seria l'únic problema immobiliari de Luismi, sinó també l'embargament de la propietat en la qual residia el seu avi. Una informació que va donar a conèixer, el 2012, l'ex apoderat dels seus béns espanyols, que també va indicar que l'embargament i subhasta del pis es van realitzar a causa un deute de més de 25.000 euros.





Segons explica el diari mexicà El Universal, Luis Miguel no compta actualment amb cap propietat a Espanya. Almenys, en nom seu. Igualment, a més d'oblidar els records de qui va ser la seva llar, Luis Miguel també hauria intentat esborrar el rastre dels seus parents espanyols. Arran d'això, l'intèrpret hauria descuidat tant la memòria dels seus avis, que les restes de Matilde Sánchez i Rafael Gallego estarien propers a ser exhumats del cementiri de San Fernando i enviats a una fossa comuna.