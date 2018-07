IU i Podem insten el PSOE a donar suport a la comissió d'investigació sobre Joan Carles I

Joan Carles I i Corinna es saluden (Arxiu)





El secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, ha destacat aquest dissabte a Gijón que no hi ha cap excusa perquè no es doni suport a la creació de la comissió d'investigació sobre les finances del rei emèrit.





Echenique, que participa en una trobada a Gijón amb Xuacu Rodríguez, ha demanat a Pedro Sánchez que actuï i doni suport a la comissió. "Si no existís Podem en el conjunt de l'Estat, segurament ningú hauria presentat una iniciativa perquè hi hagi una comissió d'investigació al Congrés a la qual hagi d'anar Joan Carles I a aclarir el que estem veient en els mitjans de comunicació en les últimes hores ", ha destacat.





El secretari d'Organització i Programes de Podem ha assenyalat, en referència a les notícies que estan transcendint sobre les finances del rei emèrit, que "la ciutadania ja sospitava que pogués haver-se acollit a l'amnistia fiscal de Montoro, que pogués haver evadit impostos en paradisos fiscals, que pogués haver compartit advocats i testaferros amb la trama Gürtel ".





Per a la formació estatge aquests fets són de "molt elevada gravetat". "Crec que cap partit democràtic pot oposar-se a que s'investigui a la seu de la sobirania popular ja que es posin les màximes cotes de transparència sobre la casa reial. No hi ha cap excusa perquè no es doni suport a la creació d'aquesta comissió", ha indicat.





També ha demanat al PSOE ia Pedro Sánchez que doni suport investigar el que ha passat al Port del Musel. "Si no existís Podem, segurament a Astúries no veuríem una lluita contra la corrupció en casos com el del Musel, que quedaria impune", ha assenyalat.





El responsable d'Organització asturià, Xuaco Rodríguez, també ha fet referència a la necessitat d'aclarir el que ha passat amb les obres del Musel.





"Creiem que la FSA d'Adrián Barbón no té molta intenció d'actuar perquè es depurin responsabilitats polítiques en el cas del Musel, però esperem de Pere Sánchez, si de debò té intenció d'acabar amb la corrupció, que un dels primers passos en què se centri sigui exigir responsabilitats als dirigents socialistes implicats en aquest cas ", ha dit.





GARZÓN ACUSA EL GOVERN DE PROTEGIR LA MONARQUIA CORRUPTA





El coordinador federal d'Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha acusat el Govern de Pedro Sánchez de "protegir la monarquia corrupta" i ha instat el PSOE a donar suport a la proposta d'IU que el Congrés obri una comissió d'investigació sobre les "presumptes irregularitats "en què hauria incorregut el Rei Joan Carles a jutjar per les revelacions realitzades per Corinna zu Sayn-Wittgenstein.





En els enregistraments efectuades a Corinna zu Sayn-Wittgenstein pel comissari José Manuel Villarejo el 2015, l'aristòcrata alemanya assegura que Joan Carles I la va utilitzar com a testaferro per ocultar patrimoni i propietats a l'estranger i que comptava amb comptes a Suïssa a nom del cosí del Rei emèrit.





Davant aquestes informacions, Garzón considera que el Govern del PSOE ha respost de la mateixa manera que l'anterior Executiu del PP, "protegint als poderosos ia la monarquia corrupta". Aquesta postura, ha advertit, genera "decepció" entre "la base sociològica progressista i d'esquerres".





Igualment, considera que aquests ciutadans lamenten que en l'última cimera de l'OTAN, l'actual Govern assumís davant el president dels Estats Units, Donald Trump, el compromís d'anar augmentant la despesa en defensa per acostar-se al objectiu el 2% del PIB nacional, en línia amb el full de ruta marcat per l'anterior ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, segons ha destacat Garzón.





LA LLISTA DE L'AMNISTIA FISCAL





Davant d'aquests posicionaments de l'Executiu de Sánchez, Esquerra Unida representa "una nova oposició d'esquerres" que planteja iniciatives com l'anunciada aquest divendres per Units Podem sobre la comissió d'investigació parlamentària, sobre la qual Garzón creu que el PSOE hauria de "reflexionar".





El líder d'IU ha advertit als socialistes que si Pedro Sánchez és president és, entre altres coses, perquè la moció de censura al seu predecessor, Mariano Rajoy, va ser recolzada per "una aliança republicana heterogènia" en què els partits tenen en comú la seva "republicanisme". A més, ha assenyalat que diversos d'aquests grups --com Compromís, el PDeCAT i EH Bildu-- han expressat el seu suport a la comissió d'investigació sobre Joan Carles I.





Mentrestant, "el PSOE no s'atreveix ni tan sols a publicar la llista de (qui es van acollir a) l'amnistia fiscal", ha criticat Garzón abans de recordar que Sánchez va prometre fer-ho si arribava a la Moncloa. D'aquesta manera, el president del Govern se situa "al costat equivocat de la construcció del futur d'aquest país", ha conclòs.