Teresa Cunillera defensa la presència del Rei en la commemoració dels atemptats jihadistes

La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha defensat aquest dissabte que el Rei Felip VI acudeixi als actes commemoratius del primer aniversari dels atemptats de les Rambles d'agost: "El millor que podria passar és que fóssim tots".





Ho ha dit en una entrevista de la Cope recollida per Europa Press, després que el Govern digués aquesta setmana que no convidarà al Rei a aquests actes, tot i que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ho pot fer, i ha sostingut que ha d'haver el compromís de totes les personalitats que vagin a l'acte que l'atemptat "no torni a passar".





Així mateix, ha assegurat que assistirà a "tots els actes institucionals" que se celebrin l'11 de setembre per la Diada de Catalunya. Cunillera ha destacat que "s'ha acabat el moment de la confrontació" a Catalunya i ha afirmat que fa temps que defensa una reforma de la Constitució.





"Nosaltres fa molt temps que diem que s'ha de reformar la Constitució, ho hem dit i hem fet una proposta, perquè voldríem ser capaços de fer una reforma de la constitució que produís altres 40 anys d'utilitat per als ciutadans", ha sentenciat.