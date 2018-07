França aixeca la Copa del Món després de derrotar Croàcia (4-2)

Els francesos celebren un gol (Getty Images)





França es converteix en nou campió mundial després de vèncer (4-2) a Croàcia a la final disputada a l'estadi Luzhniki de Moscou. Els gols de Mandzukic en pròpia porta, Griezmann, Pogba i Mbappé donen la segona estrella mundialista a la selecció gala. Perisic i Mandzukic van retallar però va ser insuficient per a Croàcia, que aconsegueix el seu millor resultat històric en un Mundial de futbol.





S'ha acabat. França va deixar enrere dues dècades de lamentacions i va escriure en la seva dilatada història un nou capítol de glòria. Enrere van quedar eliminacions a les primeres de canvi, escàndols extraesportius o derrotes en finals. A la ment del francès perdurava amb tristesa la imatge de Zidane enderrocant a Materazzi alhora que Trezeguet fallava el penal decisiu, o al jugador amb menys pedigrí de Portugal destrossant illusions en la pròrroga, a casa teva.





Els gals van aconseguir refer-se i arribar a Rússia com a candidat, però també un esglaó per sota del Brasil, Alemanya o Espanya. Millor. Si hi va haver pressió, ni es va notar. França, que va superar la fase de grups sense adorns, va desencadenar tot el seu potencial en les eliminatòries.

Argentina, Uruguai i Bèlgica van capitular pràcticament sense oposició. Croàcia va barallar i va lluitar com si no hagués jugat tres pròrrogues consecutives. Però li va ser impossible davant de cada cop.





La primera part se la va endur França amb un gol en pròpia i un altre de penal (primera vegada que intervé el VAR en una final), els dos discutits. Els arlequinats van merèixer més que el golàs de Perisic, amb perill constant tant per terra com per aire. Però després del descans, Mbappé va despertar amb una arrencada i tret que va treure Subasic, una altra que va acabar en el gol de Pogba i un xut des de la frontal per collocar el 4-1. El gol de Mandzukic, pràcticament un miratge en l'únic error de Lloris en tot el torneig.





França suma la seva segona estrella, superant Espanya i Anglaterra, aconseguint un títol que es resistia a 20 anys i que fa justícia al país que va modelar el futbol, però sobretot a un Deschamps que va ser fidel a la seva proposta i l'esperit del 98. al país de la truita de formatge i els croissants, la vida torna a ser de color blau.