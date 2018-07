Serà Baltasar Garzón el candidat del PSOE a l'Alcaldia de Madrid?

L'arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa s'ha deixat notar en les últimes enquestes electorals, que reflecteixen un PSOE a l'alça en diverses regions. A Madrid, el candidat per a l'Ajuntament continua sent un misteri. I alguns Baranja ja el nom de Baltasar Garzón per competir amb l'actual alcaldessa.





Alts càrrecs del PSOE creuen que l'objectiu de les executives federal i regional és cobrir com més aviat aquesta vacant a Madrid capital, per tal de tenir un cap de llista visible que es vagi consolidant a 50 setmanes de les municipals i autonòmiques, aprofitant també la pujada del PSOE en tots els estudis demoscòpics.





Ferraz treballa en dos possibles perfils, per encapçalar la candidatura del PSOE a l'Ajuntament:

Es pensa en algú jove, de 35 a 40 anys, que a més tingui experiència com Juan Lobato, actual alcalde de Soto del Real, o Juan Segòvia, exdiputat a l'Assemblea de Madrid i secretari general del PSOE de Fuencarral, que són considerats valors de futur, però també de present, al PSOE. Tot i que la pega que té aquest tipus de candidatures és que són poc conegudes i, per tant, amb un reduït marge de mobilització de vots. Un handicap gran, tenint en compte que les enquestes situen el PSOE al quart lloc a la capital.





L'altra opció és situar una persona contrastada, que suposi una injecció de moral i autoestima per a un electorat que, a Madrid ciutat, s'inclina pel projecte de Manuela Carmena. En aquest perfil es situaria Baltasar Garzón perquè l'ex magistrat constitueix "tot un referent", dins del PSOE com per a l'electorat d'esquerres, que, així, tindria a Madrid dues candidatures relacionades amb la jurisprudència. Un escenari que comença a il·lusionar, i molt, a dirigents socialistes del PSOE madrileny.