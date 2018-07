Cada persona té una anatomia cerebral única

ada persona té una anatomia cerebral única, el mateix que succeeix amb les petjada dactilars, segons ha demostrat un estudi d'investigadors de la Universitat de Zuric (Uzh). Aquesta singularitat és el resultat d'una combinació de factors genètics i experiències de vida individuals.





El grup d'investigadors que treballa amb Lutz Jäncke, professor de Neuropsicologia de la Uzh, es va preguntar si passava el mateix amb el cervell i si seria possible descobrir a qui pertany un cervell a partir de certes característiques anatòmiques. En estudis anteriors, Jäncke ja havia pogut demostrar que les experiències individuals i les circumstàncies de la vida influeixen en l'anatomia del cervell.





Els músics professionals, els jugadors de golf o els escaquistes, per exemple, tenen característiques particulars a les regions del cervell que més utilitzen per a la seva activitat especialitzada. Però, esdeveniments de menor durada també poden deixar rastres en el cervell: si, per exemple, el braç dret es manté quiet durant dues setmanes, es redueix el gruix de l'escorça cerebral en les àrees responsables de controlar el braç immobilitzat.





"Sospitem que aquestes experiències que tenen un efecte en el cervell interactuen amb la composició genètica perquè, al llarg dels anys, cada persona desenvolupi una anatomia cerebral completament individual", explica Jäncke.





Per investigar la seva hipòtesi, Jäncke i el seu equip van examinar els cervells de gairebé 200 persones grans sanes utilitzant imatges de ressonància magnètica tres vegades durant un període de dos anys. Es van avaluar més de 450 característiques anatòmiques cerebrals, incloses les més generals, com el volum total del cervell, el gruix de l'escorça i els volums de matèria grisa i blanca.





Per a cadascuna de les 191 persones, els investigadors van poder identificar una combinació individual de característiques anatòmiques específiques del cervell, de manera que la precisió d'identificació, fins i tot per les característiques anatòmiques cerebrals molt generals, va ser superior al 90 per cent.





"Amb el nostre estudi vam poder confirmar que l'estructura del cervell de les persones és molt individual --explica Lutz Jäncke sobre els hallazgos--. La combinació d'influències genètiques i no genètiques afecta clarament no només el funcionament del cervell, sinó també la seva anatomia" .





És improbable que es reemplacin els sensors d'empremtes digitals per escàners MRI en el futur. Les imatges de ressonància magnètica són massa costoses i consumeixen molt de temps en comparació amb el mètode provat i simple de prendre empremtes dactilars.





No obstant això, un aspecte important de les troballes de l'estudi per Jäncke és que reflecteixen els grans desenvolupaments realitzats en el camp en els últims anys: "Fa tot just 30 anys crèiem que el cervell humà tenia poques o cap característica individual. La identificació personal a través de les característiques anatòmiques del cervell era inimaginable ".