L'assalt dels CDR a la Bastida del carrer Entença

Diuen que la història es repeteix, encara que crec que el que es repeteix és l'estupidesa humana que no aprèn dels errors comesos pels seus avantpassats. Comparar situacions passades amb les presents és d'un surrealisme que ratlla l'esquizofrènia ideològica.





El passat dia 14, coincidint amb el 229 aniversari de la presa de la Bastilla, els Comitès de Defensa de la República (CDR), en ple segle XXI, amb una democràcia consolidada que ha costat molts anys aconseguir-la i van deixar a tantes i tantes persones en el camí, en una acció heroica -van aprofitar una visita guiada- es van apalancar a les instal·lacions de la presó Model de Barcelona, anunciant que "assaltaven" la presó del carrer Entença davant la sorpresa dels pobres vigilants que allí es trobaven i que per descomptat no es recordaven de tal significativa data.





Els assasaltants revolucionaris es van endinsar en les instal·lacions propietat de l'Ajuntament de Barcelona que no va fer res per desallotjar els incívics ocupants que el primer que van fer va ser pintar de llaços grocs, i frases les parets del recinte convertit ara en un espai de visites per a tots aquells que vulguin conèixer les instal·lacions de la primera presó de Catalunya, amb l'obertura a la ciutat d'un dels centres de repressió més importants del franquisme.





Els revolucionaris "pacífics" van tenir la visita, per ratificar tan alta i arriscada gesta, del president de la Generalitat, Quim Torra, el president de "tots" els catalans independentistes, per descomptat.





Passades unes hores, amb xerrades, menjars, visites i repercussió mediàtica servida, els valents revolucionaris, en assemblea, van decidir anar-se'n a casa que allí estaven més còmodes. L'assalt a la Bastilla del carrer Entença ja s'havia consumat, ara, amb Torra al capdavant han de proclamar de "veritat" la República catalana, en plenes negociacions amb el president del govern d'Espanya, país al qual tant menyspreen i causant de tots els mals de Catalunya, del món i fins i tot de la mort de Jesucrist.





Si són tan valents, coherents i lluitadors, per què no "van assaltar les presons on hi ha els presos polítics? S'anaven a quedar quiets Mossos que els custodien ? Els rebrien amb flors grogues o potser amb porres de l'arc de Sant Martí?





La pregunta que es fa bona part de la ciutadania és a què juguen els representants dels dos governs espanyol i català? És la història de Pedro, Heidi i les cabres?





Tot el que ve succeint en aquests anys a Catalunya és com un mal somni del que la majoria de la ciutadania vol despertar-se. Si no és així, en quin país s'ha convertit Catalunya ? En un sainet, amb actors molt i molt dolents, que poden arruïnar l'obra.