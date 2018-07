Guerra oberta entre els germans propietaris de Bon Preu

L'enfrontament entre els germans propietaris a parts iguals de la cadena de supermercats Bon Preu -Joan i Josep Font Fabregó, únics accionistes i president i vicepresident de la companyia, respectivament- ha entrat en una fase oberta amb risc per a la supervivència del grup de distribució català.





Josep, que porta anys intentant exercir el seu dret de separació, vol que el seu germà li compri el 50% d'accions que posseeix. Però l'adquisició no s'ha efectuat fins ara i l'operació ha acabat als jutjats.





Segons informa ' La Vanguardia ', el passat 15 de juny Joan va presentar a Josep dues valoracions realitzades per firmes independents del valor de les seves accions (una de 1.100 milions, establerta per Grant Thornton, i una altra de 600 milions, realitzada per KPMG), però Joan no va voler acceptar cap d'aquestes valoracions externes.





L'assumpte ha quedat en mans del jutjat mercantil 8 de Barcelona, que no es pronunciarà fins a l'octubre. Fins aquesta data, els dos germans poden intentar tancar un acord o, en cas de no arribar a un pacte, Joan podria repartir els lots de l'empresa seguint els estatuts del supermercat.