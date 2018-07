Condemnen l'ICS a pagar 134.444 euros a una embarassada que va perdre el seu nadó

El Jutjat de Primera Instància 22 de Barcelona ha condemnat l'Institut Català de la Salut (ICS) a indemnitzar amb 134.444 a una parella lleidatana que va perdre a la seva filla per una "mala pràctica professional" de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova en no practicar-li una cesària d'urgència a la dona, que estava embarassada de 37 setmanes, ha informat a Europa Press l'advocat que ha portat el cas, José Aznar Cortijo.





La mare, ESG, que tenia diagnosticat un embaràs de risc, va acudir a l'hospital el 14 de juliol de 2015 al detectar una pujada de tensió i una disminució dels moviments de la bebè i després de ser examinada va ser donada d'alta, segons ha publicat aquest dilluns el diari 'Segre'.





L'endemà va anar al centre per a un control d'endocrinologia amb signes de preeclàmpsia, va ser de nou enviada a casa i el 15 se li va practicar una cardiotografia en la qual es va comprovar que el cor de la nena no bategava i se li va derivar a un part d'emergències encara que no es va poder fer res per salvar la nadó.





L'advocat del despatx Serveis Jurídics Verdum que ha portat el cas ha explicat que la demanda s'ha presentat a Barcelona perquè és la ciutat en la qual té la seva seu l'entitat asseguradora Institut Català de la Salut.





La sentència del Jutjat de Primera Instància 22 de Barcelona no és ferma, així que pot ser recorreguda a l'Audiència de Barcelona.