Els familiars dels nínxols ensorrats de Montjuïc es querellen contra l'Ajuntament

Una cinquantena de famílies afectades per l'ensorrament de 144 nínxols del cementiri de Montjuïc han presentat aquest dilluns 16 de juliol una querella als jutjats barcelonins per presumptes delictes de profanació de cadàver, danys, prevaricació i malversació.





En roda de premsa, han presentat la querella dels advocats Miguel Durán i Miguel Ángel Durán del bufet Duran & Durán i José Maria de Palau del despatx Palau-Lassaletta Advocats, al costat de la representant dels afectats Núria Miñana, que ha lamentat que després de més de nou mesos de l'ensorrament encara desconeixen on tenen als seus familiars i ha afirmat que els han reobert el dol:





"No sabem si mai més tornarem a saber on són".





Els advocats es querellen contra el president de Cementiris de Barcelona i regidor de Presidència, Eloi Badia; el gerent de Cementiris de Barcelona, Jordi Valmaña, i l'antropòloga que ha dirigit l'exhumació, Dominika Nociarovà, en nom de 20 propietaris dels nínxols.





Els fets denunciats es remunten a setembre de 2017, quan un bloc amb 140 nínxols es va ensorrar del tot i va provocar que les restes dels difunts es barregessin entre si.





NEGLIGÈNCIA EN LA GESTIÓ





Des del despatx d'advocats Durán & Durán assenyalen que "els nombres no quadren, ja que en els últims 10 anys solament s'ha invertit la meitat del import recaptat, a partir de les taxes que tots els propietaris degudament".





A més, insisteixen que "els propietaris tenen el dret de conèixer on estan les partides pressupostàries i evitar un mal ús d'aquests diners".





Així, la querella posa de manifest la negligència en la gestió per part de les entitats responsables, segons assenyalen els lletrats, que insisteixen en el "deplorable" estat dels blocs.









L'advocat considera molt greu que l'Ajuntament de Barcelona "estigui intentant comprar la voluntat dels afectats amb un indemnització de 5.000 euros".









La portaveu dels afectats, ha recordat els últims mesos de sofriment: "No sé si alguna vegada arribarem a saber on estan els nostres familiars", indicant que s'han sentit maltractats i desatesos per part de l'administració i els responsables del cementiri.





El president de Cementiris de Barcelona, Eloi Badia, va oferir compensacions i reunions periòdiques solament quan els afectats es van organitzar i van contractar advocats. Molts dels afectats diuen haver-se sentit "perseguits i pressionats per l'Ajuntament per acceptar unes indemnitzacions destinades a fer callar tots aquests fets".





El més greu és que un anys després de l'ensulsiada, gran part dels familiars no tenen encara les restes dels seus difunts ni explicacions sobretot el succeït per part de les autoritats i entitats responsables.





"IDENTIFICATS A TOT MOMENT"





Des de l'Ajuntament de Barcelona assenyala que en el "incident", 68 nínxols es van esfondrar i que després es va procedir a una "ensulsiada controlada" d'altres 78 que van quedar afectats. Insisteixen que "les restes d'aquests nínxols van ser identificats a tot moment".





També assenyalen que de 140 titulars, solament "tenen constància de 17 que van optar per la via judicial.





A més, insisteix que "el personal de cementiris es va fer càrrec a tot moment de la zona afectada, fins que es va incorporar un equip d'antropòlegs. El treball que va fer el personal de cementiris va ser validat per les antropòlogues que es van incorporar a aquestes tasques el dilluns 18 de setembre. La Dra. Dominika Nociarová és antropòloga forense especialista en context de cementiris".