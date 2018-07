Trump sosté que la reunió amb Putin "ha estat un bon començament"

El cara a cara que han protagonitzat aquest dilluns a Hèlsinki els presidents dels Estats Units i Rússia, Donald Trump i Valdimir Putin, respectivament, ha conclòs després de més de dues hores de les que han sortit amb bones sensacions, segons ha avançat el mandatari nord-americà





"Ha estat un bon començament", ha dit Trump en declaracions als mitjans de comunicació, en l'inici de l'esmorzar de treball que ha seguit a la reunió a porta tancada entre els dos líders, en què només han estat presents ells i els seus intèrprets .





La trobada ha començat al voltant de les 14.00 (13.00 hora catalana) al palau presidencial de la capital de Finlàndia. Han arribat per separat i han estat rebuts de manera individual pel president del país nòrdic, Sauli Niinistö.





Un cop junts al palau presidencial, a on han entrat amb aspecte seriós, s'han saludat posant per als fotògrafs. En aquests primers minuts davant la premsa Trump ha aprofitat per felicitar Putin pel "gran Mundial" que ha celebrat Rússia.





Trump ha destacat que per primera vegada tindrien la "gran oportunitat" de parlar "amb franquesa", després d'uns quants anys en què no s'han portat "molt bé". "No porto aquí massa, però m'acosto als dos anys i crec que acabarem amb una relació extraordinària", ha confiat.