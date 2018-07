L'FMI ​​manté el seu pronòstic de creixement per a Espanya en el 2,8% aquest any

Christine Lagarde, directora de l'FMI.





El Fons Monetari Internacional ha confirmat les seves previsions de creixement per a l'economia espanyola, que registrarà una expansió del 2,8% aquest any i del 2,2% el següent.





Es desmarca així de la revisió a la baixa generalitzada entre les grans economies de la zona euro, segons l'actualització de l'informe 'Perspectiva Econòmica Mundial'.





El pronòstic de l'organisme internacional se situa per sobre de la previsió de creixement del 2,7% manejada per 2018 per la ministra d'Economia, Nadia Calviño, encara que suposa dues dècimes menys que la projecció per al proper any, que en el cas del Ministeri d'Economia se situa en el 2,4%.





Espanya es manté com l'economia més puixant entre els principals membres de la zona euro, el pronòstic de creixement ha estat revisat dues dècimes a la baixa aquest any, fins al 2,2%.





Per 2019 la institució internacional ha retallat una dècima la seva previsió, fins a l'1,9%.





ZONA EURO





La rebaixa de previsions per a la zona euro reflecteix la retallada d'expectatives per a totes les grans economies de l'euro, llevat Espanya.





En el cas d'Alemanya, el PIB creixerà un 2,2% el 2018, tres dècimes per sota del pronòstic de l'abril passat, encara que per 2019 l'FMI ha millorat una dècima la seva previsió, fins al 2,1%.





Per la seva banda, l'economia de França creixerà aquest any un 1,8% i un 1,7% el 2019, registrant en els dos casos una rebaixa de tres dècimes dels anteriors pronòstics, mentre Itàlia ha vist retallada en tres dècimes la seva previsió de creixement per a 2018, fins al 1,2%, mentre que el 2019 l'expansió serà de l'1%, una dècima menys del que s'esperava a l'abril.