Troben mort un matrimoni i a les seves dues filles a Tenerife

Zona de la Creu dels Martells de l'Orotava, a Tenerife / Google Maps.





La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir la mort dels quatre membres d'una família trobats en un habitatge a la zona de la Creu dels Martells del municipi de l'Orotava, a Tenerife.





El pare de la família és un brigada de l'Exèrcit de 45 anys i ha aparegut suspès d'una corda.





Els cossos sense vida de la dona, de 32 anys, i de les dues filles menors d'edat han estat trobats en una altra habitació de l'habitatge. Els quatre membres de la família són espanyols.





Els investigadors de la Guàrdia Civil no han trobat signes de violència en les primeres diligències practicades en l'habitatge.





A la zona del succés s'han desplaçat efectius de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil. S'està a l'espera de l'aixecament dels cadàvers sense descartar cap hipòtesi.





UNA NOTA





L'alcalde de l'Orotava, Francisco Linares, ha negat que s'hagin utilitzat armes de foc i ha afegit que en l'habitatge s'ha trobat una nota, si bé per ara es desconeix el seu autor i el contingut. La Benemèrita, per la seva banda, no confirma aquesta dada.





Els cossos van ser localitzats al voltant de les 12.30 hores, segons ha precisat als periodistes el regidor Narcís Pérez, que ha comentat que hi ha "molta consternació" entre familiars i veïns del municipi i que no hi havia denúncies prèvies entre les parts.