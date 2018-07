Sánchez augmentarà en 2.500 milions el sostre de despesa per a les comunitats autònomes

El Govern de Pedro Sánchez estudia un increment en el sostre de despesa per a les comunitats autònomes proper als 2.500 milions d'euros. Un augment que suposaria dues dècimes respecte a l'anterior.





El límit de despesa no financer per 2019, el conegut com a sostre de despesa, s'aprovarà previsiblement aquest divendres, amb el que s'inicia el procés per a l'elaboració del pressupost de l'any que ve. Per 2018, el sostre de despesa és de 119.834.000 d'euros, un 1,3% més que el 2017.





Segons el Ministeri d'Hisenda, si finalment no s'aprovés al Consell de Ministres d'aquesta setmana, se li donaria el vistiplau el divendres 27 de juliol.





ESCOLTAR A LES CC.AA.





El sostre de despesa s'aprovarà al costat dels objectius de dèficit i deute públic, de manera que abans de passar pel Consell de Ministres se celebrarà una reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), en el qual estan representades les comunitats autònomes .





El sostre de despesa haurà de ser d'acord amb l'objectiu de dèficit públic pactat amb Brussel·les (2,7% del PIB) i segons va apuntar la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, la passada setmana, sustentarà uns pressupostos "socials i redistributius".





El Govern central ha plantejat en tot moment que preveu presentar en termini tant el sostre de despesa -que no requereix l'aprovació de les Corts, tot i que acompanya els objectius de dèficit i deute que sí se sotmeten a votació- com el projecte de Pressupostos, que hauria d'aprovar abans que acabi setembre.