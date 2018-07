Denuncien falta de personal mèdic a l'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida

El sindicat CCOO ha denunciat que a la unitat de medicina interna de l'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida, falta personal facultatiu.





Així, expliquen que amb la jubilació parcial d'un metge que no s'ha cobert i la cobertura dels mòduls de guàrdia per part dels professionals que queden a la unitat, suposa un increment de tasques que trenca la ràtio de 40 pacients per quatre professionals mèdics.





"Això es tradueix en el fet que molts dies només tres professionals i, algun dia puntual fins a dos facultatius, han d'atendre la demanda de pacients cada vegada més dependents", ha explicat CCOO en un comunicat.





Per això denuncien que és "insuficient" per atendre els pacients durant tot l'estiu i demanen que es contractin dos facultatius de reforç per a la Unitat de Medicina interna.