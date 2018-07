La guerra soterrada entre Aznar i Rajoy en les primàries del PP

Pablo Casado ha aconseguit sumar a la seva causa a tots els candidats que van quedar fora de la cursa per la presidència del PP inclosa a María Dolores de Cospedal. D'aquesta manera Casat està en disposició de derrotar Soraya Sáenz de Santamaría i fer-se amb les regnes del PP. L'ex vicepresidenta assegura per la seva part que el "compte de la vella" dels compromissaris no funciona.





Però el congrés extraordinari del PP s'ha convertit en una guerra soterrada entre José María Aznar i Mariano Rajoy.





I si Aznar ha revelat a través de FAES seu suport a Casado, Rajoy, que públicament no s'ha pronunciat, cada vegada se li vincula més amb Sáenz de Santamaría. Uns diuen que està maniobrant a favor del seu vicepresidenta. Altres diuen que no. I un altre grup xiuxiueja que Rajoy ha prestat tot el seu equip a Sáenz de Santamaría, inclòs el seu xofer.





Si els compromissaris electes per la militància el 5 de juliol responen a un patró de comportament similar al del suport als candidats, Casado estaria fregant el 65% i Sáenz de Santamaría, la resta. Però els gairebé 3.100 compromissaris que elegiran el president del partit responen teòricament a una candidatura i per tant als seus aparells autonòmics, encara que el seu vot és personal i intransferible.





FAES ha irromput a tres dies del congrés amb una anàlisi en què demana que el nou lideratge que surti del congrés "ha d'estar a l'altura de l'esforç d'una militància exemplar, de l'aportació del PP a Espanya, de la fidelitat dels seus votants i també d'aquells als quals aquest partit, si es renova, podrà trucar perquè tornin ". I entre línies, Aznar deixa entreveure un retorn al PP si guanya Casat.





Però Aznar no serà el factor decisiu en el congrés i el seu retorn o el de la seva gent és més que impossible, tenint en compte que hi ha un acord entre Cospedal i Casado.