Dos milions d'espanyols no van poder comprar medicaments per motius econòmics

Un total de 2,18 milions de persones a Espanya no van poder comprar durant 2017 els medicaments que els havien receptat a la sanitat pública per motius econòmics, una situació que afecta unes 2.000 milions de persones a tot el món, produint 10 milions de morts cada any, segons l'ONG de cooperació al desenvolupament, acció humanitària i emergència Farmamundi.





A través de la seva càtedra extraordinària, Farmamundi ha inaugurat aquest dilluns el curs d'estiu de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) sobre 'Accés a medicaments: iniquitat global en el compliment del dret a la salut', que s'estendrà fins dimecres a el Paranimf Sant Bernat de Madrid.





Gràcies al suport de la Secretaria d'Estat de Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica i el Carib (SECIPI), l'ONG va a analitzar "les variables que impedeixen l'accés a medicaments amb igualtat i les claus de les polítiques globals al voltant del dret a la salut ".





En la inauguració del curs han estat presents el catedràtic d'Història de la Medicina a la Universitat Complutense de Madrid, Luis Montiel, director del curs i codirector de la Càtedra de Farmamundi; el president de la Càtedra, el doctor Germán Velásquez; i la secretària general de Farmamundi, Sara Valverde.





"Reivindico una major transparència de l'actual model de R + D, de les negociacions entre les autoritats sanitàries i les empreses i de les polítiques de màrqueting sovint allunyades d'elementals normes ètiques", ha reclamat Montiel, que impartirà aquest dimarts la ponència 'Estratègies de les empreses farmacèutiques sobre els prescriptors '.





PRESSUPOST DE L'OMS





Germán Velásquez ha abordat els èxits i desafiaments quant a l'accés a medicaments i propietat intel·lectual. En aquest context, explica que el 84 per cent del pressupost de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) està actualment "en mans d'un grup de donants voluntaris constituït per un petit nombre de països industrialitzats i fundacions filantròpiques d'aquests països com la Fundació Bill i Melinda Gates ".





"Aquest és un dels problemes més greus que enfronta l'OMS: com superar la pèrdua progressiva del control per part dels estats membres del pressupost regular, públic i obligatori. En menys de 20 anys, el pressupost ha passat de ser finançat en més del 50 per cent amb fons públics (constituïts per les contribucions regulars), fins a l'actual 16. Aquesta situació compromet greument la independència i direcció de les activitats de l'Organització en el seu objectiu dels 'a tres mil milions' aprovats en el nou pla estratègic quinquennal de l'OMS ", assegura el doctor Velásquez.





Per la seva banda, l'expert en Salut Pública i Polítiques de Salut Fernando Lamata Cotanda ha explicat que l'accés als medicaments necessaris "està vetat a milions de persones al món pel preu excessiu que imposen les empreses farmacèutiques". "Aquestes despeses excessives no poden sostenir-se per la majoria dels sistemes públics de salut, de tal manera que van reduint altres recursos, com a personal i equipaments necessaris, alhora que soscaven els seus principis ètics: solidaritat, equitat, universalitat, accés", ha assegurat.





Durant els tres dies de les jornades, se celebraran tres taules rodones on, entre d'altres professionals, participaran Maria Álvarez del Vayo, de la Fundació ciutadana Cívic; Damián Caballero Martínez, president de la Plataforma d'Afectats per Hepatitis C (PLAFHC); Irene Bernal Carcelen, coordinadora de polítiques de la campanya 'No és Sa'; i Jordi Menéndez Ourille, responsable de la seu de Farmamundi a Madrid, com a moderador en una de les taules.