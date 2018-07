Més de 1.500 empreses van sortir de Catalunya durant el primer trimestre de 2018

Segueix la fugida d'empreses a Catalunya. Segons dades d'Informa D & B, durant el primer trimestre de 2018-1695 empreses van abandonar la comunitat catalana, gairebé vuit vegades més que les que ho van fer durant l'any 2017.





Les dades són concloents: sis de cada deu empreses que van traslladar el seu domicili fiscal en els tres primers mesos d'aquest any eren catalanes.





Encara que és cert que hi ha altres companyies que trien Catalunya com a nou destí de la seva seu, si es resten les empreses que arriben a les que surten, el saldo segueix sent negatiu, amb 1.601 empreses perdudes entre gener i març de 2018.