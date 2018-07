La Fundació de l'Esperança celebra el seu cinquè aniversari ajudant els més vulnerables

Al Barri Gòtic de Barcelona hi ha un racó on la pobresa és menys feridora i on es poden recuperar les il·lusions encara enmig de les dificultats de la vida. Aquest racó es diu Fundació de l'Esperança.





Amb motiu del cinquè aniversari de l'entitat, afavorida per l'Obra Social 'la Caixa', ahir es va celebrar el 'aniversari' de l'entitat amb la presència d'Isidre Frainé, president de Criteria Caixa i de la Fundació Bancària 'la Caixa', i Llum Delàs, directora de la fundació, en què es va fer balanç d'aquests cinc anys ajudant a les persones més vulnerables.





Durant aquest primer quinquenni, la Fundació de l'Esperança ha acollit a 94 dones en risc d'exclusió social, derivades d'entitats socials o estaments públics. A més, ha treballat amb altres associacions del barri per ajudar a més de 700 nens a través de programes educatius i ha afavorit la inserció laboral de 1.250 persones en risc d'exclusió social.





Segons Fainé, "vam posar en marxa la Fundació de l'Esperança en l'any 2013 amb la voluntat de fer un pas més en la nostra acció social. Encara que alguns aspectes de la crisi potser han quedat enrere, malauradament continuen havent-hi moltes persones que necessiten que se'ls obri una porta a l'esperança ".