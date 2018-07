La que va ser presidenta de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya des 2016 fins a aquest any, Yvonne Blake, ha mort als 78 anys, com ha informat la mateixa Acadèmia.





La figurinista nascuda a Manchester va ser ingressada a principis d'aquest any per un ictus, raó per la qual no va assistir a la gala dels Goya.





Seguir llegint a Pressdigital.