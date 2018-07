Experts de la UAB alerten de l'elevat fracàs escolar entre els alumnes immigrants

Un estudi del Centre d'Estudis Demogràfics (CED) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha conclòs que el 17,3% dels alumnes nascuts a Espanya de pares immigrants no aproven l'ESO a Catalunya, mentre que a alumnes de pares autòctons la taxa és d'un 10,3%.





Així ho ha reflectit un treball elaborat per Jordi Bayona i Andreu Domingo, publicat a la revista ' Perspectives Demogràfiques ' que porta per títol 'El fracàs escolar dels descendents de la immigració a Catalunya: més que una assignatura pendent'.





L'estudi ha fet servir dades de la Conselleria d'Ensenyament creuades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) amb el Registre Estadístic de la Població del curs 2015-2016, segons ha informat la UAB en un comunicat.





Un 34,6% dels nois i un 23,5% de les noies que van arribar a Catalunya amb més de set anys no van superar l'ESO, mentre que entre els nascuts a Catalunya de pares estrangers no van aprovar un 15,5% dels que tenen origen americà, un 17,6% dels asiàtics i un 19,2% dels africans.





Els responsables de l'anàlisi s'han concretat i qualificat com a "preocupant" que dins del 19,2% dels d'origen africà, el 15,9% són d'estudiants del Marroc i un 40,9% de Gàmbia, xifra que fins i tot augmenta fins al el 54% entre els nois.





En aquest sentit, Baiona i diumenge han reivindicat que aquestes dades "deixen entreveure el fracàs del sistema educatiu amb alguns orígens determinats i la dificultats futures" que poden donar-se, afectant la seva inclusió i inserció en el món laboral.





Per aquesta raó, han reclamat una actuació especial i urgent, sent un dels objectius prioritaris per a la construcció de la cohesió social.





UN 26,2% DE UNIVERSITARIS, D'ORIGEN MIGRATORI





De l'1,1 milió d'euros matriculats en nivells d'ensenyament no universitaris, un 26,2% tenen antecedents migratoris i entre aquests hi ha 26 orígens, sent els marroquins els més nombrosos, superant els 50.000 estudiants.





La distribució territorial de l'alumnat de fills d'immigrants es reparteix majoritàriament per l'àrea metropolitana de Barcelona, el litoral, Lleida i Girona.





A l'Hospitalet de Llobregat viu un 23,1%, a Mataró un 18,8% ia Santa Coloma de Gramenet un 18,3%, xifra que augmenta en poblacions com Salt (Girona), amb un 47%; Manlleu (Barcelona), amb un 30%, i Palafrugell (Girona), amb un 28,7%, entre d'altres.