Un empresari confessa la corrupció de Convergència: "Pagàvem per tenir contractes i després amagàvem les plomes"

Confessió bomba al cas 3%. Segons informa ' El Mundo ', un dels grans donants de les fundacions de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha confessat davant del jutge de l'Audiència Nacional que el partit acceptava comissions a canvi de contractes públics.





L'empresari català, Jordi Soler, propietari de la constructora Grup Soler, va donar més de 600.000 euros a CDC per beneficiar-se d'un tracte favorable per part de l'Administració.





"Per estar a la llista vaig fer un acostament a Convergència i vaig començar a col·laborar amb les seves fundacions. Nosaltres ens vam presentar a uns 600 concursos amb una ràtio d'adjudicacions del 4 o del 5%. Abans no et queien concursos, per mig punt els perdies; després, sí els guanyaves. No obstant això, la sensació que existia una llista es va anar difuminant quan paguem ", ha confessat Soler amb gran naturalitat.