França ho va fer

Els jugadors de futbol de la selecció francesa durant la final del Mundial de Rússia.





Des que un grup indoeuropeu denominat Parisi, es va instal·lar en una de les ribes del riu Sena els canvis del que avui coneixem com República Francesa, s'han succeït al llarg de la història. El que inicialment va ser una tribu de pescadors, dissabte passat va celebrar la seva revolució mundialment coneguda com la presa de la Bastilla i ahir ni més ni menys que el seu segon triomf en una contesa futbolística mundial.





D'entre les cinc hipòtesis sobre l'origen d'aquesta nació pluricultural, el ancestres pel que sembla van arribar per estendre per tot Europa, s'accepta que originalment els grecs els van anomenar celtes i posteriorment els romans els identifiquen com gals, per ocupar les dues Gàl·lies -Cisalpina i Transalpina- de les quals aquelles que s'estenien més enllà dels Alps es dividia en quatre parts que amb el pas del temps es converteix en els països que avui conformen Europa, entre elles Bèlgica i França.





En aquest permanent anhel humà de canviar, generalment per buscar millores, França té tota una història, des del segle IX, en què l'imperi de Carlemany es divideix primer després de la mort d'aquest en el 814 per donar origen als regnes d'Itàlia , Alemanya i França. I des del 843 fins a 1453, el regne de França va viure riscos de supervivència [1][1] pel constant aguait dels anglesos; va ser una jove la que va aconseguir el canvi i Joana d'arc des de llavors seria un símbol francès malgrat la seva lamentable destí.





Una nova època es va iniciar en la història de França en l'any 987, amb l'ascensió al tron d'Hugo Capeto qui inicia diverses lluites contra els senyors feudals, passant per la consolidació del regnat de Felip el Bell l'any 1300 i pràcticament fins al segle XIX [1][2]. En aquesta llarga història, la França colonial incursionó en diversos països del món, i el que és notable recordar, és la successió de les seves repúbliques, convalidades amb igual nombre de filosofies que van sustentar el seu treball legislatiu des de 1792, fins a 1958.





Com és que descendents d'antics pobles subjugats, el dia d'ahir es van abraçar i van plorar amb els seus altre temps colonitzadors? Què és el que hi ha darrere de la felicitat comuna entre creients de religions diverses? Serà que, com postulen els artífexs del cos sa en ment sana, l'esport pot aconseguir miracles? La veritat és que el planeta està com sempre en el llindar de canvis profunds, la migració és part d'aquestes modificacions, el climàtic també haurà mutar davant l'ús d'energies alternes i qui sap potser França es prepara per a la seva sisena república [1][3].





Dos campionats mundials és una cosa raonable, dos segles de monarquies absolutes ¿els va semblar suficient als artífexs de la presa de la Bastilla diverses dècades de neoliberalisme? És molt o poc? Quins factors es van moure al poble nord-americà per arribar al punt on avui es troben? I de tornada a la nostra realitat, què implica la quarta transformació de Mèxic?





La religió i els diners han estat els elements permanents en totes les èpoques; a més dels líders cada monarca, president, primer ministre, ha tingut prop de si operadors hàbils, Quins altres factors van intervenir perquè els nobles -serían avui els poders fácticos- toleraren un poder tan absolut com el del Rei sol? Si s'analitza a França monàrquica, es podrà veure que el límit a les fastuoses festes, injustificades pensions i tota mena d'excessos, va ser justament la crisi financera de la pròpia monarquia. Estarà passant alguna cosa similar als que fa poques setmanes es va qualificar de màfia del poder, empresaris rapinyaires o pirrurris?





Si el que es busca a Mèxic és -com un fort corrent d'acadèmics ha pregonado- una nova Constitució, és menester una filosofia innovadora i no un remenat revolucionari derivat del liberalisme social o una mala còpia del republicanisme, derivat de la gesta independentista o el liberalisme a seques de la Reforma. Cadascuna d'aquestes tres etapes amb les seves respectives constitucions, estaven sustentades en una filosofia específica, Quina és la que sustenta a la promoguda quarta transformació de Mèxic? Serà Mancera el senador que promogui aquesta reforma des del Senat?





Falten alguns mesos, el cansament popular és possible entendre-ho. Només com a exemple em refereixo a la col·lecció de comunicats que he dirigit a molt diverses autoritats que per igual incideixen en la política energètica que en el servei d'una empresa de suposada classe mundial, que a un any de distància, em segueix responent oficis de machote , que no resolen res [1][4]. Però a reserva de veure que passa, a tots els que es guillotina o els qui seran els amnistiats, el dia d'ahir, Mèxic va gaudir la final del mundial de Futbol i per unes hores es va oblidar de tot allò que ens afecta, com a humanitat i com a planeta.





[1] [1] Hugo Capeto, segona dinastia després dels carolingis, inicia la seva lluita en contra dels grans senyors feudals, i és Joana d'Arc, de només 19 anys la que mou milers de voluntariós abans de ser presa pels anglesos i martiritzada a la foguera.

[1] [2] Els Capets directes des 987-1328 amb Carles IV; els Valois, fins a Enrique III (1589); els Borbons, fins a Lluís XVI i alguns descendents que encara reclamen la seva noblesa en ple segle XXI.

[1] [3] Primera de 1792 a 1804; segona 1848-1852; tercera 1870-1940; quarta 1946 a 1958 i cinquena de 1958 a la data.

[1] [4] Al ús de la meva llibertat d'elecció en una economia de mercat, em vaig negar a acceptar el canvi de la meva mesurador domèstic, PERÒ amb tota la prepotència del món van col·locar l'aparell rebutjat en una vorera diferent d'on aquesta meu domicili . He deixat d'utilitzar el servei d'energia per veure si així es porten el seu additament -part per cert de la tan denunciada corrupció- i tornen a enviar-me rebuts amb base al meu consum marcat per la meva antic mesurador. Si no fos pel capritx, ja m'haguessin tallat el servei i s'haurien portat el seu mesurador, però no, ells segueixen acumulant consums, que no he fet. Així és la CFE, i una desena d'instàncies governamentals a les quals m'he dirigit. Si no aconsegueixo que es portin el mesurador, escriuré la meva pròxima novel·la a partir de tals capritxos i oficis. Ho faré en un cafè Internet i el revisaré a la llum d'una espelma.