El Tribunal Constitucional tomba la moció independentista

El ple del Tribunal Constitucional ha decidit per unanimitat admetre el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel Govern contra la moció aprovada el passat 5 de juliol pel Parlament de Catalunya per ratificar-se en els objectius de la resolució independentista del 9 de novembre del 2015.





Encara que en aquest cas, ia diferència d'en altres supòsits anteriors, l'Alt Tribunal no ha acompanyada la mesura de cap requeriment personal i advertiment a mà sobre possibles conseqüències penals per incompliment.





L'admissió a tràmit comporta la suspensió dels apartats 1 a 5 de la Moció i no comporta advertències personals sobre possibles responsabilitats penals en cas d'incompliment.





La moció aprovada amb els vots de Junts per Catalunya, ERC i la CUP ratifica els objectius polítics d'una declaració anterior de 2015, per la qual es proclamava l'inici d'un procés unilateral de creació d'una República catalana independent en el qual es desobeiria -no hi hauria subordinació, segons el seu llenguatge- a la resta d'institucions espanyoles, entre elles el Tribunal Constitucional.