El jutge investiga la interventora de la Generalitat per ocultar despeses de l'1-O

El jutge que investiga l'1-O ha citat a declarar en qualitat d'investigada per al proper 24 de juliol a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, després que la Guàrdia Civil apuntés en un informe que va ometre informació sobre la despesa per celebrar el referèndum il·legal.





El magistrat acorda la seva citació per al pròxim 24 de juliol després de l'informe de la Benemèrita que s'emmarca dins de la investigació que està duent a terme sobre les factures de l'empresa Unipost per cobrar els enviaments electorals de l'1-O per un total de 979.661 , 96 euros.





Segons ha assenyalat la Guàrdia Civil, Vidal va ometre informació relativa a la consulta, va participar en un acte de compromís amb el referèndum i no va denunciar el que pot ser un intent d ' "estafa".





Ella mateixa va enviar, a requeriment del Jutjat, una informació explicant el sistema de pagament que utilitzen tots els departaments de la Generalitat però encara feia referència a un annex amb totes les factures emeses per Unipost a l'administració catalana, no va adjuntar cap informació relativa a les factures de l'empresa Unipost.





SUBVENCIONS A ÒMNIUM NI A ANC





En un altre escrit diferent i també remès al jutjat, Vidal va certificar que, consultades les dades relatives a l'exercici de 2017, no consta que cap departament de la Generalitat ni organismes autonòmics administratius del sector públic català hagin concendido ni pagat cap subvenció a Òmnium Cultural ni a ANC.





L'escrit, amb data de 13 de juny, concreta que tampoc consten subvencions del Servei Català de Salut ni tampoc de l'Institut Català de Salut a cap d'aquestes entitats sobiranistes.





"No s'ha detectat cap compromís de despesa, obligació reconeguda ni pagament del qual es dedueixi que s'ha destinat a l'organització de l'acte de cloenda de la campanya del referèndum l'1 d'octubre celebrat el 29 de setembre a Montjuïc", precisa la interventora en el seu escrit.