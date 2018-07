La majoria d'ofegaments de nens ocorren en menys de 5 minuts sense supervisió

La Societat Valenciana de Pediatria ha alertat aquest dimarts que el 77% dels nens són perduts de vista en només cinc minuts o menys abans de trobar-los surant o submergits en l'aigua.





A més, ha assegurat que el 85% de les morts per ofegament en nens podria evitar-se amb un adequat tancat de les piscines i amb ensenyar-los a nedar el més aviat possible.





L'absència de tanques a les piscines incrementa de tres a cinc vegades el risc de morir per ofegament.





"Els menors de cinc anys són els més susceptibles", ha indicat el doctor Vicent Modest, cap clínic de l'UCI Pediàtrica de l'Hospital La Fe de València, que ha alertat que els ofegaments solen succeir perquè els menors "estan supervisats de forma inadequada.





Per evitar aquests accidents, els pediatres aconsellen vigilar sempre als menors durant el bany aquest estiu, aprendre reanimació cardiopulmonar i primers auxilis i respectar les normes de seguretat, entre d'altres.





Després de l'absència de tanca, les lesions per submersió són la segona causa de mort accidental en nens. "Cada any moren a Espanya entre 50 i 170 nens en aquestes circumstàncies, sobretot en els mesos d'estiu", adverteix el doctor Modest.





En 2017 van morir ofegats a Espanya 32 menors, la majoria nois i per falta de vigilanci a, segons dades de l'Associació Espanyola de Tècnics en Socorrisme Aquàtic. Més de la meitat van ocórrer en piscines i el 15% a la platja.





PREVENIR ELS OFEGAMENTS EN NENS





Per evitar accidents durant els banys a platges i piscines "és important que els adults a càrrec dels nens no els perdin de vista, que estiguin a l'abast de la seva mà per poder evitar caigudes, encara que a penes hi hagi aigua.





A més, en la mesura del possible hauran ensenyar-los a nedar com més aviat millor perquè aprenguin habilitats de supervivència a l'aigua ", aconsella el doctor.