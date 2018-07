Brussel·les imposarà una multa històrica a Google per abús de posició dominant amb Android

La Comissió Europea té previst anunciar aquest dimecres una històrica multa a Google per abús de posició dominant amb el seu sistema operatiu Android que seria d'un muntant rècord ja que superaria la quantitat de la sanció de l'any passat.





La sanció estava preparada per a la setmana passada però l'Executiu comunitari va decidir retardar-la per la visita del president nord-americà, Donald Trump, a Brussel·les per acudir a la cimera de líders de l'OTAN.





La quantitat amb la qual l'organisme europeu multarà la companyia és una incògnita tot i que es dóna per segur que superarà els 2.400 milions d'euros impostos el 2017 per Google Shopping.





SANCIÓ PER SOBRE DELS 2.400 MILIONS





Tot i que en les últimes setmanes s'ha especulat que podria arribar als 9.000 milions d'euros, les hipòtesis s'han anat desinflant en els últims dies i el diari belga 'Le Soir' apunta que la sanció rondaria els 4.000 milions d'euros.





Segons les normes de la Unió Europea, la multa podria ascendir al 10% del volum d'ingressos global de Alphabet. En 2017, la matriu de Google va registrar una xifra de negocis de més de 94.000 milions d'euros.





La Comissió Europea va obrir la investigació per Android en 2015 i va acusar formalment a Google un any després d'aplicar una estratègia "per mantenir i reforçar la seva posició dominant en la recerca general a Internet".





Brussel·les va explicar llavors que al voltant del 80% dels dispositius mòbils intel·ligents a Europa i al món funcionen amb Android.





A més, Google té una quota de mercat superior al 90% en els mercats de serveis de cerca general a Internet, sistemes operatius amb llicència per a 'smartphones' i botigues d'aplicacions per Android.