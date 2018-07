El Futbol Club Barcelona va obtenir en la passada temporada una xifra rècord d'ingressos, fins a arribar als 914 milions d'euros. Sembla, però, que aquests òptims resultats no han estat suficients per pagar les nòmines ni per afrontar les obligacions amb Hisenda.





La junta directiva presidida per Josep Maria Bartomeu ha acordat demanar una línia de crèdit de 100 milions per fer front a les nòmines de juliol i al pagament de l'impost de societats.





Segons informa 'El Confidencial', el club blaugrana està negociant aquest crèdit tant amb CaixaBank com amb Sabadell. Aquests dos bancs són les entitats financeres habituals del club, que des 2016 també treballa amb Deutsche Bank, Bankia i Banco Santander.