La Policia Nacional es reforça amb nous agents a Catalunya sense fer soroll

Durant la tardor passada, els agents de les Forces de Seguretat que resideixen a Catalunya van començar a mostrar-se inquiets, per alguns casos d'assetjament personal als seus fills, de rebuig en els seus ambients quotidians per part d'independentistes. Tot això va venir a aguditzar un problema que ja és crònic, i que també ve provocat per la carestia dels preus a Catalunya i per la qual molts agents de la Policia Nacional demanen el trasllat a altres zones d'Espanya.





Per pal·liar aquests trasllats la Direcció General de Policia tenia decidit enviar a Catalunya a una bona part dels agents acabats de sortir de l'acadèmia de la policia, que es troba a Àvila.

I per això en el repartiment d'aquests nous efectius, que ja s'ha produït, 500 nous policies nacionals han arribat a Catalunya i que que al costat de Madrid i algunes regions costaneres, absorbeix el gruix del total.





Dels 567 nous agents, 210 estaran destinats a Barcelona capital. Però a diferència d'anys anteriors, en aquesta ocasió no se celebrarà l'acte solemne de recepció a la Prefectura Superior de Policia de Catalunya situada a Barcelona.





Entre la plantilla de la Policia Nacional a Catalunya relacionen aquest canvi amb l'ambient polític enrarit per la tensió independentista, que ha provocat que els independentistes es la tinguin jurada a les Forces de Seguretat estatals.





Un contingent important de 170 nous policies nacionals aniran destinats a l'Aeroport del Prat, donant "respir" a les comissaries de la Policia Nacional en municipis com Sabadell, Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat, que manaven agents a l'aeroport per reforçar la seguretat en aquesta infraestructura .