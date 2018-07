L'estafa del gelat de postres diari

Els que van jugar i van ser de fanal -segons va confessar fa poc l'exconsellera Ponsati- van tenir el desvergonyiment (en la qual segueixen instal·lats, no us oblideu) d'intensificar al màxim les seves mentides a la ciutadania. "No hi ha un metre quadrat net al zoo del Procés. Fundat sobre mentides, una darrere l'altra, han pervertit el pensament social utilitzant els pitjors tècniques ", així s'expressa Teresa Freixes en el seu llibre 155. Els dies que van estremir a Catalunya.





Catedràtica de Dret Constitucional i jurista de prestigi, Teresa Freixes és una excel·lent comunicadora: clara, veraç, propera i erudita. A propòsit dels plens de la vergonya del 6 i 7 de setembre passat, assenyala que és obvi malgrat el dissimulació de molts: davant un atac rotund com el que es va tramar, cap país democràtic ha de deixar d'activar tots els seus ressorts per defensar l'ordre constitucional.





La Llei de transitorietat marcava el caràcter totalitari del règim que s'anava a imposar: totalitari, diu Freixes, és el sistema que mitjançant diferents mètodes d'enginyeria social pretén homogeneïtzar qualsevol component del sistema, al servei d'una ideologia. I continua: "El més esgarrifós és que la secta processionària, no només no exigeix responsabilitats als seus líders malversadors, sinó que, almenys una gran part de la parròquia, demanen als seus gurus que inventin alguna excusa per poder seguir creient en el miracle del gelat de postres de cada dia ".





A l'una, aquesta patent de cors (que permet passar per alt que en un sol any Oriol Junqueras generés des d'Economia un deute de quasi sis mil milions d'euros), ve associada a un odi total a 'els altres'. Hi ha complicitats que permeten, per exemple, que només 200 estudiants, d'entre més de 15.000 de la UAB, puguin impunement fer el que els doni la gana. Totes aquestes incongruències i vulneracions han de ser atacades amb resolució i intel·ligència, des de la nostra pròpia ciutat. Teresa Freixes evoca la majoria ciutadana, silenciada gràcies a uns i altres. Així destaca "el desdeny amb què des del Govern espanyol s'ha tractat a les organitzacions civils de funcionaris, de professors i altres professionals, disposats a col·laborar amb les institucions de l'Estat en el restabliment de l'ordre constitucional a Catalunya". Sens dubte, cal guanyar a les urnes i exercir poders.