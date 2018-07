Vegi com és un concert de rock per sordmuts

És possible un concert de rock per a sords? Sí. I que la intèrpret de llenguatge de signes no només tradueixi la lletra, sinó que actuï com una autèntica rockera? Això ja és més improbable, tret que et diguis Freddie Ibarra.





I és que Ibarra, de 48 anys i intèrpret professional del llenguatge de signes, va participar en l'actuació final de l'última gira de Slayer, un grup americà de rock 'trash'. Ibarra no només es va limitar a traduir les lletres de la banda, sinó que va actuar expressivament per transmetre a l'audiència sorda les agitades i enèrgiques sensacions d'un concert de rock dur.