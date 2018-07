Espanya arriba a un nou màxim històric d'envelliment

Espanya ha tornat a registrar un màxim històric d'envelliment que el 2017 arriba al 120%: es comptabilitzen 120 majors de 64 anys per cada 100 menors de 16, segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).





Aquesta xifra suposa un creixement de dos punts percentuals respecte a l'any passat, quan l'índex d'envelliment es va situar en un 118%.





Les regions més envellides són Astúries (214%) i Galícia (195%), mentre que Ceuta, Melilla, Múrcia, Andalusia i Balears són les úniques comunitats autònomes que presenten una major proporció de joves.





TENDÈNCIA ENVELLIMENT "IMPARABLE"





La Fundació Adecco, que ha realitzat una anàlisi de les dades, ha avisat que la tendència d'envelliment sembla "imparable", alhora que ha alertat de la "incoherència que té, en aquesta conjuntura, discriminar laboralment els desocupats de més edat ".





Segons el director general de la Fundació Adecco, Francisco Mesonero, "no només és un contrasentit demogràfic", sinó que es posa "en perill" l'Estat del Benestar.





"La prioritat nacional ha de ser la implementació de polítiques actives d'ocupació que empoderin als aturats sèniors, mitjançant formació, acompanyament i recursos clau que els permetin actualitzar les seves competències i convertir la seva experiència en un valor afegit", ha recalcat.





En la mateixa línia, Mesonero comenta que actualment l'edat d'ingrés a l'ocupació és cada vegada més elevada; però, la discriminació comença poc després dels 40 anys "propiciant una sortida primerenca del mercat laboral".





"Si a això afegim que l'esperança de vida està en màxims històrics, la conclusió és que les persones estan més temps inactives que actives al llarg de la seva vida", sosté.





Amb tot això, ha apuntat que arribar als 35 anys cotitzats "es torna complicat" i ha subratllat que "qui arriba, només genera un 33% de l'import total de la jubilació, de manera que la situació es torna insostenible".





"Cada any augmenta el volum de desocupats majors de 55 anys que van a la Fundació Adecco en recerca d'una feina, però tenim serioses dificultats per donar-los resposta. No hi ha prou focus polític i social, ni inversió pública ni un pla de sostenibilitat per a un repte tan crític per al nostre mercat laboral ", ha denunciat Mesonero.





Així mateix, ha advocat per impulsar la participació dels segments de la població fins ara més inactius per compensar la falta de relleu generacional i garantir la sostenibilitat del sistema de pensions.