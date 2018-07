Mossos denuncien davant Inspecció de Treball temperatures que superen els 30 graus als vestidors de les comissàries

El sindicat de Mossos d'Esquadra USPAC ha denunciat davant Inspecció de Treball que en els vestidors d'uns 20 comisiarías s'assoleixen més de 30 graus de temperatura.





Josep Miquel Milagros ha explicat a Catalunyapress que aquest és un problema "endèmic", que l'administració no ha volgut millorar malgrat les continues peticions dels agents.





Milagros també ha manifestat que els vestidors no són considerats "zona de treball" i que per això no els han donat cap solució.





El problema amb la mala adequació tèrmica no es dóna només en vestuaris, segons expliquen des del sindicat, sinó que les avaries dels aires condicionats són freqüents, i per això se'ls proveé dels anomenats "pingüins", climatitzadors de baixa potència.





El portaveu del sindicat policial sosté que cap oficina pública ha temperatures que ronden els 29 o els 30 graus, i per això exigeix una solució que no arriba.





Des del sindicat esperen la visita de la Inspecció de Treball perquè ditcamine si els vestidors són o no un espai de treball.I a partir d'aquí prendran les mesures oportunes per solucionar un problema que no ha estat abordat pel servei de Prevenció de Riscos Laborals dels Mossos, han indicat des USPAC.