Govern central i PP s'oposen a investigar els comptes de Joan Carles I després de les revelacions de Corinna

El Rei Joan Carles I i Corinna en una imatge d'arxiu.





El PP i PSOE han tombat a la Mesa del Congrés la sol·licitud d'Podem perquè la ministra d'Hisenda, Maria José Montero, comparegui a la Cambra per parlar de la revelacions de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein parlant de les irregularitats fiscals suposadament comeses pel rei emèrit, a causa de la inviolabilitat del Cap de l'Estat que li reconeix la Constitució.





En unes converses gravades pel comissari José Manuel Villarejo, en presó preventiva per delictes d'organització criminal, suborn i blanqueig de capitals, Corinna revelava que Joan Carles I tenia comptes a Suïssa i cobrava comissions.





Davant d'aquesta informació, IU va registrar al Congrés una sol·licitud perquè la titular d'Hisenda donés compte de "les accions que el seu Ministeri va a emprendre a l'hora d'investigar les possibles estructures opaques al fiscal creades pel Rei emèrit Joan Carles de Borbó, que inclourien tant comptes a Suïssa a nom de la seva primer Álvaro d'Orleans com la utilització de testaferros com Corinna a l'hora d'amagar propietats i patrimoni a l'estranger ".





Aquesta petició va ser rebutjada en la reunió que la Mesa del Congrés va celebrar aquest dimarts, segons ha explicat en roda de premsa la diputada d'IU Eva García Sampere que ha qualificat de "molt greu" aquest rebuig que la seva formació atribuïa també a Ciutadans.





No obstant això, fonts de Ciutadans han precisat que no és cert que els seus representants a la Mesa del Congrés rebutgessin aquesta petició de Podem.





Després de consultar les recomanacions dels lletrats de la Cambra, van decidir abstenir-se perquè si bé assumeixen l'explicació dels serveis jurídics consideren que caldria anar fent passos cap a la transparència.





En el seu informe, assumit pel PP i el PSOE, els lletrats no consideren procedents les explicacions de Montero perquè la Constitució estableix en el seu article 53.6 que "la persona del Rei és inviolable" i, per tant, "no està subjecta a responsabilitat" .





També s'escuden argumentant que l'Agència Tributària "no parla de contribuents", resposta que fins ara ha donat la ministra d'Hisenda quan se li ha preguntat per les gravacions de Corinna.