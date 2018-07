ERC no es vol empassar més els gripaus de Puigdemont

Es veia venir fa temps, tot i que públicament les dues formacions que formen el govern de la Generalitat guardessin les formes. Ara, ja no amaguen les seves discrepàncies i ERC dóna per trencada la confiança entre els dos grups: JuntsxCatalunya i ERC després de les acusacions de l'apèndix de Puigdemont, Eduard Pujol, que ha criticat durament al seu soci de govern, a qui li preguntava si donaven suport als presos polítics o preferien blanquejar al PSC. Afirmació que ha enfadat de valent al partit republicà.





La polèmica, com gairebé sempre, ve promoguda pel mateix Puigdemont. Primer per la seva fugida a Brussel·les acompanyat per diversos exconsellers, per posar-se en lloc segur, amb plena llibertat per seguir fent la seva campanya política personal, controlant des de la distància al president Quim Torra, elegit per ell. Que en el poc temps que porta en el càrrec ja ha realitzat diverses peregrinacions per consultar-li al "sant" el que ha de fer o no i de pas rebre la seva benedicció.





Alemanya s'ha convertit ara, en un lloc sagrat de peregrinació independentista i de consulta permanent sobre l'estratègia a seguir amb el govern d'Espanya que presideix el socialista Pedro Sánchez. Ell és el santó de les essències de l'independentisme, l'autèntic, el genuí.





Els dirigents d'ERC li retreuen al fugit que Junqueras estigui a la presó i el predicant en terreny abonat. Tampoc aproven l'estratègia de confrontació que instiga Puigdemont i els seus acòlits, més pròpia de la CUP que d'un partit seriós, amb sentit de país. No estan d'acord amb els plantejaments diaris de llançar desafiaments contra el govern socialista. La desobediència constant no porta enlloc, o millor dit a la confrontació, a l'enfrontament, a la fractura social i l'empobriment del país que diu estimar. No es pot estar a missa i repicant. No es pot reclamar diàleg i alhora dinamitar-lo, que és el que fa el líder de JuntsxCatalunya.





Els republicans no volen ni accepten que Puigdemont tingui un tracte preferent amb respecte a la resta de polítics imputats. ¿On està la solidaritat? L'expresident ha de fer un pas al costat. A les "batalles" de vegades es guanya i en altres es perd. Quan passa això últim és més valent reconèixer-ho i deixar pas a altres perquè busquin la millor solució. La seva vanitat és tan gran com la seva insensatesa i s'aprecia cada dia.





La penúltima jugada de Puigdemont ha estat aquesta mateixa setmana, quan, via plasma convidava a tots els independentistes a sumar-se al seu projecte de nou "partit" polític, la Crida Nacional, camuflat de plataforma - la segona o tercera refundació de CDC- que pel seu lloc, com no podia ser d'altra manera, lideraria ell mateix: el kàiser de Catalunya. Els republicans no s'han volgut prestar a la seva proposta, ni volen sentir parlar de formar una sola candidatura. El porten patint fa ja uns quants anys, massa, i no estan disposats a seguir aguantant les seves pretensions. ERC porta ja massa temps empassant gripaus, i al final, algú se li ha ennuegat, s'han plantat i deixaran a altres que se'ls empassin.





Amb aquest panorama, la inestabilitat en les dues institucions més importants de Catalunya: la Generalitat i el Parlament està servit. ¿Noves eleccions a la tardor ? Deia el president Sánchez que cal deixar votar als ciutadans de Catalunya, ¿es referia a això? Tot és possible i res és un sol ús, encara que el més convenient seria que es posin ja a treballar d'una vegada, perquè el país ho necessita.