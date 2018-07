El Tribunal Suprem habilita el mes d'agost per agilitzar la causa del "Procés"

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha habilitat el mes d'agost perquè les parts personades en la causa pel procés independentista a Catalunya puguin presentar els escrits que considerin pertinents i així agilitzar el procediment perquè pugui ser enjudiciat com més aviat, tenint en compte que nou dels 25 processats es troba a la presó.





"Atenent al fet que diversos dels processats en aquesta causa es troben en situació de presó preventiva, s'acorda per dotar aquestes actuacions de la màxima celeritat, l'habilitació del mes d'agost per a la pràctica de totes aquelles actuacions que fossin necessàries dit fi", resa l'acte de la Sala amb data del passat 11 de juliol.





D'aquesta manera, el Tribunal Suprem posa en marxa els mecanismes legals establerts en la Llei orgànica del poder judicial, en la Llei d'enjudiciament criminal i en la Llei d'enjudiciament civil per evitar que la causa quedi paralitzada durant aquest mes, com sol ser normalment , ja que es considera inhàbil. Segons han informat fonts de l'alt tribunal a Europa Press, amb això es pretén que la causa estigui a punt a la tardor per poder celebrar la vista oral.





DOS DIES PER INFORMAR SOBRE LES PETICIONS DE LLIBERTAT





D'altra banda, la Sala presidida pel magistrat Manuel Marchena -que serà el ponent de les resolucions que es dictin d'aquí a ara-- i formada per Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela i Antonio del Moral han donat dos dies de termini a totes les parts, entre elles, la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'acusació popular exercida per Vox, perquè informin al respecte sobre les peticions de llibertat que han presentat recentment els nou processats que estan en presó preventiva.





La causa es troba en aquests moments en una fase intermèdia, que és la compresa entre la conclusió de la instrucció --el que va tenir lloc el passat 9 de juliol-- i la sentència d'obertura de judici oral, que donarà peu a la celebració del judici.





Aquests cinc magistrats encarregats de resoldre totes les qüestions pertinents en aquesta fase seran els que formaran el tribunal que jutjarà els 25 processats, als quals previsiblement se sumaran altres dos jutges de la Sala penal.