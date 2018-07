Alerta pel moviment antivacunes: fins a 3.000 nens no estan vacunats a Barcelona

Segons ha informat l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), a Barcelona hi ha uns 3.000 nens sense vacunar de menys de 15 anys. Aquesta manca de vacunació no es deu a motius mèdics, sinó a una decisió conscient dels pares moguts per motius ideològics.





En total, es tracta del 1,5% del total de nens. L'ASPB assegura que la immensa majoria dels menors de Barcelona sí que han estat vacunats per garantir la "immunitat de grup" que impedeix el brot inicial d'algunes malalties.





"És important entendre que aquests nens que no es vacunen no tenen problemes perquè hi ha un percentatge molt alt de nens que sí que ho fan", per la qual cosa és necessari corresponsabilitzar-se, ha explicat en roda de premsa aquest dijous la comissionada de Salut i Diversitat Funcional de l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa.