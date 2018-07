Intervinguts gairebé 400 gossos de raça en un centre de cria il·legal

La Guàrdia Civil ha intervingut un total de 397 gossos de raça en un centre de cria il·legal, el responsable comercialitzava amb documentació falsificada i sense control veterinari, que anaven a ser comercialitzats en botigues d'animals, en grans centres comercials de Barcelona segons ha informat el Ministeri de l'Interior.





Els agents, en el marc de les investigacions dutes a terme en l'anomenada 'Operació Èmbol' desenvolupada a Castelló, ha procedit a la investigació penal d'un home de 59 anys d'edat i nacionalitat espanyola, com a suposat autor dels delictes de maltractament animal , intrusisme professional, usurpació i falsificació de documents.





Les actuacions es van iniciar en tenir coneixement 1 facultativa veterinària de la comercialització de gossos emparats amb cartilles sanitàries en què constava segell i signatura de la mateixa. L'estudi grafològic realitzat va verificar la falsificació d'aquests documents.





Practicades les investigacions oportunes per part de l'Equip d'Investigació del Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló, es va descobrir l'existència d'unes instal·lacions situades al terme municipal de Vinaròs, on es desenvolupava l'activitat de reproducció i cria de gossos de les raça 'Yorkshire', 'Pomerània', 'Chiguagua' i 'Bichón Maltes', tot això per a la posterior comercialització en botigues d'animals, en grans centres comercials de Barcelona, efectuant aquesta activitat no tenint les corresponents autoritzacions administratives.





Les instal·lacions, en què es van trobar els 397 gossos que no tenien qualsevol control veterinari i la majoria sense identificar amb els corresponents microxips, presentaven un "lamentable" estat higiènic sanitari.





Els serveis oficials de Sanitat Animal de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat Valenciana han procedit a la immobilització cautelar de tots els animals i al seu identificació, ordenant la immediata neteja i desinfecció d'aquestes instal·lacions. Després de la consecució del corresponent pla d'actuacions urgents, sota el control i supervisió de facultatiu veterinari, es reubiquen els animals en un centre degudament autoritzat.





A més, en la inspecció d'aquest immoble s'han intervingut unes 500 dosis de vacunes i medicaments veterinaris amb els injectables de què feia ús l'investigat per al tractament d'aquests animals.