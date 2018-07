Nicolas Cage, premi honorífic al Festival de Sitges 2018

L'actor nord-americà Nicolas Cage rebrà el Gran Premi Honorífic al 51 Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, en què també presentarà 'Mandy', el thriller de Panos Cosmatos que protagonitza, segons ha avançat aquest dijous el director del certamen Àngel Sala en roda de premsa.





L'edició, que se celebrarà del 4 al 14 d'octubre a Sitges (Barcelona), també comptarà amb l'actor nord-americà Ed Harris, conegut per la seva participació en pel·lícules com 'The Truman Show' i 'La Roca', i que també rebrà un premi honorífic.





El cineasta John Carpenter també estarà present a Sitges, on el dia 13 d'octubre, abans de la clausura del certamen, oferirà un concert a l'Auditori Melià de la localitat en què repassarà algunes de les bandes sonores dels seus films com 'Halloween' , de la qual el festival celebrarà el 30 aniversari.