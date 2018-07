Absolt l''estafador de l'amor' perquè la víctima va assumir mentides "difícilment creïbles"

La magistrada del Jutjat Penal 1 de Barcelona ha absolt Albert C.O. , Conegut com el 'estafador de l'amor', d'un dels casos pels quals estava acusat, en considerar que la suposada víctima, que va denunciar que li havia enganyat perquè li lliurés 2.280 euros, es va creure unes mentides "difícilment creïbles".





En la sentència, la jutgessa afirma que no aprecia engany suficient que justificaria condemnar per un delicte d'estafa perquè la víctima ho podria haver evitat "d'haver mantingut una mínima autoprotecció o diligència", més encara si es té en compte que es van conèixer a la xarxa social de contactes Badoo, el que hauria d'haver elevat les mesures d'autotutela.





"Considero que l'error sofert per la denunciant resultava evitable amb una mínima diligència, de manera que no es pot considerar que concorri engany suficient i, per tant, no pot ser imputat l'error a la prèvia conducta enganyosa, el que ha de portar a considerar que no concorre el delicte d'estafa ", argumenta.





Segons la versió de la víctima, Albert C.O. li va demanar diners en diverses ocasions, després de contactar a través de Badoo i iniciar una relació, servint-se de diverses mentides com que li havien robat la cartera amb el DNI i no podia obtenir diners i necessitava tancar un negoci a Andorra o que havia tingut un accident i necessitava diners per a proves diagnòstiques i una intervenció quirúrgica.





NO HI HA ENGANY PROU





La jutge assevera que els enganys del denunciat "no poden ser considerats engany suficient" encara assumint que sigui certa la versió de la denunciant, que als seus ulls resulta creïble.

Per la seva banda, el suposat estafador va dir en el judici que només li va demanar prestat diners a la dona perquè patia problemes econòmics i amb la promesa de tornar-lo, tal com va fer posteriorment.





"Resulta difícilment creïble que avui en dia, amb els mitjans informàtics que hi ha, una persona amb recursos i comptes bancaris amb saldo positiu no pugui obtenir diners tot i haver perdut DNI i targetes" ni afirmar que per fer una transferència a un compte aquesta hagi de tenir un saldo mínim, ha valorat.





També veu increïble que una mútua o la seguretat social -quan li va lliurar els diners suposadament estava ingressat a l'Hospital Clínic- no cobreixi proves mèdiques o intervencions quirúrgiques, "no sent coherent que no es cobrís per ser andorrà amb el fet que li haguessin robat la cartera amb el DNI, i sent del tot punt increïble que, estant ingressat a l'hospital, pogués sortir al carrer mitja hora, amb vestimenta normal ".





La titular del jutjat, a més, ressalta que no li consta que la denunciant, "més enllà que probablement sigui una persona extremadament confiada, tingui cap característica personal ni estigués en una situació d'especial vulneració", ni altres circumstàncies que haguessin facilitat aquesta confiança , com a amics o coneguts comuns.





Sobre Albert C.O. pesen altres 25 denúncies de dones que asseguren que van ser estafades, tot i que el seu advocat assegura que és víctima d'una "venjança".