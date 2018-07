Posada de llarg de Luis Enrique com a nou seleccionador nacional

A l'Auditori Luis Aragonés no cabia ni una agulla ... i no era per menys. La presentació de Luis Enrique com a nou entrenador de la selecció nacional de futbol havia produït gran expectació entre els periodistes i els seguidors de la 'roja'.





L'acte ha començat amb un vídeo on es recopilaven els èxits esportius de Luis Enrique, tant en la seva etapa d'entrenador amb el Barça com en altres equips. A continuació, Luis Enrique ha posat amb la samarreta oficial de la selecció amb el seu nom en el revers al costat del president de la Federació, Luis Rubiales, i José Francisco Molina, director esportiu.





El nou seleccionador espanyol ha agraït durant la seva presentació la "confiança" dipositada per la RFEF i ha dit sentir-se "molt illusionat per afrontar aquest repte i fer-li un volt de rosca a la selecció".





Durant la roda de premsa posterior a l'acte, Luis Enrique no ha volgut aprofundir en la destitució de Julen Lopetegui i s'ha limitat a comentar que "això pertany al passat".