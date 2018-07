L'art contemporani arriba al Caixaforum de Barcelona

La cap de les col·leccions d'art de La Caixa, Nimfa Bisbe, acompanyada del director de CaixaForum Barcelona, Valentí Farràs, han presentat aquest matí a CaixaForum Barcelona la

exposició 'Turbulències', d'Art Contemporani.





Una mostra que es podrà veure des d'aquest divendres 20 de juliol fins al pròxim 21 d'octubre, i té un preu de 4 euros. Els clients de Caixabank podran accedir de manera gratuïta.





L'exposició, organitzada i produïda per l'Obra Social La Caixa, s'emmarca en la voluntat de l'entitat deincrementar la capacitat de generar coneixement i sensibilitat cap a l'art més actual i donar a conèixer la creació contemporània trencant les barreres que sovint la separen del públic.





L'eina per poder fer-ho és la Col·lecció "la Caixa" d'Art Contemporani. Formada actualment per més d'un miler d'obres, en els seus fons hi ha treballs dels artistes més importants dels últims trenta anys.





En aquest temps, la Fundació Bancària "la Caixa" ha reunit un fons d'art internacional que tracta de promoure la crítica i el debat, i que pretén provocar una reflexió més activa sobre el món que hem construït i en el qual convivim.





La Col·lecció és avui un punt de referència artístic, tal com ho demostra tant el préstec constant d'algunes de les seves obres per ser exhibides a tot el món com l'organització de nombroses exposicions als centres CaixaForum i mostres itinerants a Espanya, Europa i el resta del món.





La nova exposició Turbulències incideix en una de les línies més definitòries i diferenciadores de la Col·lecció "la Caixa" en l'entorn del compromís social de l'art.





Els artistes seleccionats procedeixen de llocs, generacions, experiències i maneres de fer molt diferents, però coincideixen en la seva consciència crítica cap al món que ens envolta.





Encara que Turbulències reuneix obres dels últims cinquanta anys, la mostra vol posar l'accent en treballs recents o que mai s'havien exhibit a Barcelona, al costat d'altres obres antigues i ben conegudes -Equip Crònica, Anselm Kiefer- que, en el context de la mostra , donen peu a

noves interpretacions.